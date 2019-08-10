«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 2.66.



«Казанцы пока катают исключительно низы. «Краснодар» в свою очередь после неудачи в матче с «Порту» наверняка сделает серьезные изменения в составе. Уже во вторник ответная игра, в Португалии. Пройти дальше шансов не много, но, учитывая плотность календаря (за 10 дней предстоит сыграть 4 матча), думаю, с «Рубином» Мурад Мусаев достаточно много изменений сделает. Не исключено, что Камболов играть не будет. Может выйти Фьйоулусон. Могут быть изменения на флангах обороны, в атаке, конечно же.



Дома «Краснодар» вряд ли может на неделе два матча подряд проиграть. Но «Рубин» — команда-открытие, она лихо играет в атаку, современно, дерзко. «Армейцам» повезло, что не пропустили от этого «Рубина». Не знаю, повезет ли «Краснодару».



Но пора бы уже к пятому туру «Рубину» сыграть вершок. Оборону «Краснодара» не назовешь непроходимой. Пропустили они 4 мяча, половину от «Уфы». Дома в одном матче краснодарцы не пропустили от «Сочи», хотя и там моментов было предостаточно. Думаю, «Рубин» здесь сможет в какой-то контратаке наказать «Краснодар».



Сыграл бы «обе забьют» за коэффициент 2,13. Из-за одного коэффициента можно рискнуть. Атака и у тех, и у других в порядке. Можно на этом не останавливаться и усилиться, сыграв «обе забьют и тотал больше 2,5 мяча». Коэффициент очень и очень приличный — 2,66".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.