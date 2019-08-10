«Динамо» — «Зенит»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата России

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: «Зенит» победит за 2.23.



«Сложный матч. Думаю, должно быть что-то низовое. «Зенит» пока набирает очки, не включая все обороты. «Динамо» мало пропускает, но и мало забивает. В принципе, 0:0, с которыми «Динамо» закончило со «Спартаком», может быть и здесь, но два раза подряд 0:0 — маловероятно.

У «Зенита» постепенно адаптируются новички, так что можно рискнуть и за 2,23 сыграть «Зенит», но «Динамо» действительно играет в неплохой футбол, так что здесь риск строго коэффициентом и отображается. Я бы взял что-то попроще».



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