«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 5-го тура РПЛ
Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 3.85.
«Интересная встреча команд, которые в этом сезоне делают акцент на атаку. Но если это нормально для «Краснодара», то для «Рубина» это что-то новое и удивительное.
Мне кажется, краснодарцы будут долго отходить от Лиги чемпионов – у них был непростой матч. Ну а «Рубин» должен прийти в себя после ЦСКА. Поэтому жду напряженный матч, с большим количеством попыток забить – обе команды будут искать счастья в атаке. И я думаю, что ставка даже тотал больше 3,5 гола должна пройти".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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