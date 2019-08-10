«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал больше 3,5 мяча за 3.85.



«Интересная встреча команд, которые в этом сезоне делают акцент на атаку. Но если это нормально для «Краснодара», то для «Рубина» это что-то новое и удивительное.



Мне кажется, краснодарцы будут долго отходить от Лиги чемпионов – у них был непростой матч. Ну а «Рубин» должен прийти в себя после ЦСКА. Поэтому жду напряженный матч, с большим количеством попыток забить – обе команды будут искать счастья в атаке. И я думаю, что ставка даже тотал больше 3,5 гола должна пройти".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.