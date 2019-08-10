«Динамо» — «Зенит»: прогноз Евгения Ловчева на матч Российской Премьер-Лиги

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ничья за 3.20.



«Да, «Зенит» выглядит предпочтительнее и по составу, и по игре. «Динамо» только организуется. Команду пополнил целый ряд футболистов в летнее трансферное окно. Да, «Динамо» зачастую просто не везет. Моментов достаточно создают бело-голубые, но реализация хромает.



Если вспомнить историю противостояния «Динамо» и «Зенита» в последние годы, то «Динамо» в этих матчах смотрелось очень неплохо. Плюс ко всему команда Хохлова играет дома. Мне представляется, что максимум очков динамовцы, конечно, вряд ли наберут. «Зенит» силен. Но на ничью подопечные Хохлова на своем поле вполне могут наиграть».



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