«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.78.



«В какой-то мере “Краснодар” будет зажат в тиски именно противостоянием с “Порту”. Матчи Лиги чемпионов должны оказать влияние и на игру с “Рубином” в чемпионате России. Безусловно, “быки” грезят именно главным клубным турниром Европы. Они до этого там ни разу не выступали, а матчи с “Порту” стали для них первым опытом на столь высоком уровне. Однако и РПЛ краснодарцы не станут отодвигать на второй план. Тем не менее команда Мурада Мусаева может слегка пренебречь Премьер-Лигой на данном отрезке сезона.



“Рубин” в текущем чемпионате выглядит довольно веселой командой. С приходом Романа Шаронова на пост главного тренера казанцы постепенно отходят от скучной и оборонительной манеры игры. По первым турам видно, что “Рубин” старается действовать в атакующем ключе. Но здесь есть и свои минусы для казанцев, так как, увлекаясь атакой, они допускают много моментов у своих ворот. Это было видно и по игре прошлого тура с ЦСКА, в которой казанцы проиграли с минимальным счетом.



Учитывая важное противостояние с “Порту” в Лиге чемпионов, “Краснодар” не станет форсировать события. Мне кажется, краснодарцы могут сыграть в не самой типичной спокойной манере и ждать ошибок “Рубина”, а не создавать самим. Поэтому вполне вероятен низовой характер грядущего матча. Исходя из этого ставлю на тотал меньше 2,5".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.