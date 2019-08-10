«Краснодар» — «Рубин»: прогноз Михаила Поленова на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Поленов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Рубин» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.78.
«В какой-то мере “Краснодар” будет зажат в тиски именно противостоянием с “Порту”. Матчи Лиги чемпионов должны оказать влияние и на игру с “Рубином” в чемпионате России. Безусловно, “быки” грезят именно главным клубным турниром Европы. Они до этого там ни разу не выступали, а матчи с “Порту” стали для них первым опытом на столь высоком уровне. Однако и РПЛ краснодарцы не станут отодвигать на второй план. Тем не менее команда Мурада Мусаева может слегка пренебречь Премьер-Лигой на данном отрезке сезона.
“Рубин” в текущем чемпионате выглядит довольно веселой командой. С приходом Романа Шаронова на пост главного тренера казанцы постепенно отходят от скучной и оборонительной манеры игры. По первым турам видно, что “Рубин” старается действовать в атакующем ключе. Но здесь есть и свои минусы для казанцев, так как, увлекаясь атакой, они допускают много моментов у своих ворот. Это было видно и по игре прошлого тура с ЦСКА, в которой казанцы проиграли с минимальным счетом.
Учитывая важное противостояние с “Порту” в Лиге чемпионов, “Краснодар” не станет форсировать события. Мне кажется, краснодарцы могут сыграть в не самой типичной спокойной манере и ждать ошибок “Рубина”, а не создавать самим. Поэтому вполне вероятен низовой характер грядущего матча. Исходя из этого ставлю на тотал меньше 2,5".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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