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«Динамо» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 5-го тура РПЛ

«Динамо» — «Зенит»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 5-го тура РПЛ
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Футбольный комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Динамо» — «Зенит» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Динамо» не проиграет за 1.70.

«Динамо» перестраивается, это видно, ведет активную трансферную политику, приобретает интересных новичков. Совсем недавно подписали Нойштедтера и Филиппа, но успеют ли они сыграть с «Зенитом», непонятно.

В любом случае, думаю, «Динамо», играя дома, постарается действовать максимально убедительно. И я бы даже рискнул поставить на бело-голубых, потому что они проводят неплохие матчи в последние недели. Но все же подстрахуюсь и возьму 1Х, коэффициент — 1.70».

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