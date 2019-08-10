«Динамо» — «Зенит»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Динамо» — «Зенит».
Ставка: ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.62.
«Бело-голубым однозначно удался только матч с «Уралом» (2:0) да с натяжкой – с тульским «Арсеналом» (1:1). Там после отменного первого тайма команда заиграла трусливо, вжалась в штрафную и в конечном счёте пропустила. Встречи с «Рубином» (0:1) и «Спартаком» (0:0) болельщикам наверняка хочется забыть.
«Зенит» здорово действовал в защите в минувшем туре, а у «Динамо» всё ещё громадные проблемы с реализацией. Клинтон Н'Жье пока находится не в лучшей форме, а Максимилиан Филипп только-только пополнил коллектив. Себастьян Шиманьски смотрится здорово, однако в ключевые моменты ему постоянно чего-то не хватает.
Аккуратный вариант просматривается без проблем – ИТМ 1 гола «Динамо» за 1.62. Вариант посмелее – бело-голубые не забьют за 2.45. В остальном хозяева достаточно хороши, чтобы навязать фавориту борьбу и ограничить его возможности в нападении, а потому при доле удачи могут рассчитывать как минимум на ничью.
В связи с этим чистую победу питерцев проверять не станем. Перестрахуемся и возьмём 2Х + ТМ 2,5 мяча за 2.05. Лишь одна из четырёх предыдущих встреч получилась верховой, да и предпосылок к результативной игре не много».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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