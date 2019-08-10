Team Spirit — Winstrike: прогноз на киберспортивный матч по CS:GO

10 августа состоится киберспортивный матч квалификации BLAST Pro Series Moscow по CS:GO, в котором встретятся Team Spirit и Winstrike.



Ставка: победа Winstrike за 2.51.



Сейчас в мире CS:GO период межсезонья, однако сцена тир-2 продолжает активную жизнь. Самыми интересными матчами в начале августа могут порадовать квалификационные турниры на разные крупные ланы осени. Один из таких — СНГ-квалификация на BLAST Moscow.



Любая команда из СНГ хочет попасть на BLAST в Москву. Особая мотивация у ребят из Winstrike: во-первых, они не попали на мейджор (даже на минор квалификацию провалили, но там причиной стала замена капитана за неделю до старта игр), во-вторых, турнир BLAST в Москве организовывают в том числе и силами организации Winstrike. Поэтому пройти этот отбор для них точно является приоритетной задачей.



Team Spirit очень сильно провалились на СНГ-миноре. Будучи фаворитом турнира, «драконы» завершили ивент на четвертом месте, проиграв DreamEaters матч за выход в Play-in. Сомневаюсь, что после мейджора команда продолжила активные тренировки. Учитывая, что Spirit не играла в этот период официальных встреч, вполне вероятно, что тренировок либо не было, либо они были в облегченном режиме. В общем, Spirit сейчас наверняка не в форме, поэтому у Winstrike есть хороший шанс.



Думаю, Edward и Ко навяжут серьезную борьбу противнику. Опытных игроков в составе хватает, молодые звезды Elian и Norbert в форме, так что не побоюсь поставить на победу Winstrike…