«Динамо» — «Зенит»: бонус за верный прогноз на матч 5-го тура РПЛ
Сегодня, 10 августа, в матче 5-го тура РПЛ встретятся «Динамо» и «Зенит». По оценке букмекеров, шансы питерцев выше. Поставить на победу зенитовцев в БК «Фонбет» можно за 2.20. Это примерно 43% вероятности. Шансы москвичей эксперты оценили коэффициентом 3.60 (26%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.10 (31%).
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Матч «Динамо» — «Зенит» состоится сегодня, 10 августа, начало — в 19:00 мск.
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