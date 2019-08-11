«Херенвен» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч второго тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» — «Фейеноорд».



Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.73.



«Фейеноорд», ПСВ и «Аякс» не выиграли в первом туре вместе впервые за 30 лет, но сейчас команда из Роттердама должна выигрывать. Я же, если честно, не очень уверен, что это произойдет. Предполагаю такой результат: обе забьют и тотал больше 2,5 гола, — такой вариант, мне кажется, устроит вообще всех.

Здесь, возможно, даже «Херенвен» выиграет, но я бы не стал ставить на победу какой-либо из команд в этом противостоянии. Мой проогноз — обе забьют и тотал больше 2,5 гола, а то и 3,5».