«Херенвен» — «Фейеноорд»: прогноз Романа Нагучева на матч чемпионата Нидерландов
Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев сделал прогноз на матч второго тура чемпионата Нидерландов «Херенвен» — «Фейеноорд».
Ставка: обе забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.73.
«Фейеноорд», ПСВ и «Аякс» не выиграли в первом туре вместе впервые за 30 лет, но сейчас команда из Роттердама должна выигрывать. Я же, если честно, не очень уверен, что это произойдет. Предполагаю такой результат: обе забьют и тотал больше 2,5 гола, — такой вариант, мне кажется, устроит вообще всех.
Здесь, возможно, даже «Херенвен» выиграет, но я бы не стал ставить на победу какой-либо из команд в этом противостоянии. Мой проогноз — обе забьют и тотал больше 2,5 гола, а то и 3,5».
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