«Ман Юнайтед» — «Челси»: прогноз Георгия Черданцева на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 1-м туре АПЛ сезона-2019/20.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит за 2.20.



«От «Челси» и молодого тренера Лэмпарда не ждут подвигов с первого матча, тем более на таком выезде. А вот «Юнайтед» по составу — команда для борьбы за чемпионство. Минус балласт Лукаку, плюс очень хороший защитник Макгуайер.

Возвращаясь к тезису, что переоценивать результаты товарищеских матчей не нужно, нельзя не обратить внимания, что «Юнайтед» не проиграл ни одного матча в межсезонье. Не вижу никаких причин, чтобы сомневаться в победе хозяев. Тем более за такой бешеный коэффициент».



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