«Ньюкасл» — «Арсенал»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Александр Елагин сделал прогноз на матч «Ньюкасл Юнайтед» — «Арсенал» в 1-м туре АПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Ньюкасл Юнайтед» победит за 4.66.
«В третий игровой день первого тура 28-го сезона английской Премьер-лиги “Ньюкасл” на своем родном “Сент-Джеймс Парк” примет лондонский “Арсенал”, который впервые за последние восемь лет стартует в чемпионате с выездного матча.
Самое интересное, что в последний раз “канониры” проводили гостевой матч первого тура здесь же, на “Сент-Джеймс Парк”, и было это 13 августа 2011 года. Потрясающий матч, увлекательнейшее зрелище! Голов там не было, но случилось удаление ивуарийского нападающего “Арсенала” Жервиньо. Сегодня в составах обеих команд нет ни одного игрока, который бы принимал участие в той встрече. Мог бы быть Лоран Косьельни, но на этой неделе он перешёл в “Бордо”.
Этот матч ожидается с большим интересом не только поклонниками обеих команд, но и сторонними наблюдателями. Любопытно посмотреть на нового тренера “Ньюкасла”, знаменитого Стива Брюса, который сменил на этом посту Рафу Бенитеса. “Сорокам” пришлось заплатить за наставника “Шеффилду” из Чемпионшипа почти 4 миллиона фунтов. “Совы” очень надеялись, что Брюс поможет им попасть в АПЛ.
В составе “Ньюкасла” стоит обратить внимание на 22-летнего форварда Жоэлингтона, который был куплен за 40 миллионов фунтов у “Хоффенхайма”. Он ни разу не сыграл за основную сборную Бразилии, только за “молодежку”, но “сороки” все-равно заплатили огромные деньги.
У “Арсенала” тоже приобретения: 18-летний полузащитник Габриэль Мартинелли перешёл в Лондон из клуба “Итуано”, Дани Себальос — из мадридского “Реала”, Николя Пепе — из “Лилля”. Вопрос с обороной остается открытым, поэтому и считаю фаворитом предстоящего матча на “Сент-Джеймс Парк” “Ньюкасл”. Мой прогноз — победа хозяев с коэффициентом 4,66».
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