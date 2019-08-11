«МЮ» — «Челси»: прогноз «Чемпионата» на матч 1-го тура английской Премьер-лиги

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков сделал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Ставка: ИТМ 1 гола «Челси» за 1.87.



«В последнее время «Ман Юнайтед» играет с «Челси» более чем успешно. Даже если оставить в стороне другие турниры и взять непосредственно чемпионат Англии, статистика выглядит симпатично: две победы и две ничьих при одном поражении. Плюс фактор своих трибун.



Между прочим, на «Олд Траффорд» синие не побеждали аж с 5 мая 2013 года. Тогда «МЮ» ещё рулил сэр Алекс Фергюсон, а единственный гол на 87-й минуте забил Хуан Мата. Иными словами, случилось это ещё в прошлой жизни. С тех пор — шесть неудачных матчей подряд. Кроме того, на стороне хозяев ещё несколько факторов.



Во-первых, у Сульшера было гораздо больше времени на работу с командой, чем у Лэмпарда. Во-вторых, без Азара атака «Челси» рискует остаться осиротевшей как минимум в первых турах. На перераспределение ролей и выстраивание внятного нападения потребуется время. Уход Ромелу Лукаку, например, никак нельзя ставить в один ряд с продажей бельгийца: степень влияния на игру несопоставима.



Ну и третье — «Манчестер Юнайтед» можно смело считать чемпионом предсезонки. Шесть побед в шести матчах с общим счётом 12:3, в том числе над «Интером», «Тоттенхэмом» и «Миланом». Это не гарантирует ровным счётом ничего, зато даёт определённую информацию о степени готовности и физических кондициях.



В общем, ИТМ 1 гола «Челси» за 1.87 смотрится неплохо: оборона у «дьяволов» налаживается, а в атаке синие вряд ли сумеют предложить что-то эдакое. Также можно рассмотреть «гол в первые 28 минут – нет» за 2.32 и 1Х + ТМ 3,5 мяча за 1.83».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: Сульшер испортит дебют Лэмпарда На «Олд Траффорд» синие не побеждали с 5 мая 2013 года.