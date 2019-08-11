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ЦСКА — «Сочи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-Лиги

ЦСКА — «Сочи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-Лиги
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Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 3,5 за 1.90.

«Безусловно, ЦСКА — фаворит встречи. «Армейцы», как и положено постоянному претенденту на победу в чемпионате, набирают ход и становятся лучше от матча к матчу. Именно умение прибавить на дистанции и характеризует команду Виктора Гончаренко.

В отличной форме находится и главный нападающий армейцев Федор Чалов. Даже если сочинцы закроются, ЦСКА умеет терпеть и ждать своего шансы. Так, например, было в недавнем матче с “Рубином”, когда «армейцы» дождались ошибки соперника, а Чалов забил единственный гол.

Сочинцы же находятся в крайне сложном положении. Дебютный сезон в элите складывается точно не совсем так, как хотелось бы футболистам и болельщикам сочинского клуба. “Сочи”пока — единственная команда чемпионата, ни разу не поразившая ворота соперников за четыре стартовых тура. Однако к команде присоединился Кристиан Нобоа, взятый из “Зенита”. Эквадорский полузащитник вполне способен решить проблемы “Сочи” в атаке и добавить команде креатива.

Думаю, «армейцы» в хорошей форме и на своем поле обязаны брать три очка. Текущий розыгрыш чемпионата России радует забитыми голами, поэтому можно немного подстраховаться. Выбираю ставку «победа ЦСКА + тотал меньше 3,5».

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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