ЦСКА — «Сочи»: прогноз Дмитрия Шнякина на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Дмитрий Шнякин сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа ЦСКА + тотал меньше 3,5 за 1.90.
«Безусловно, ЦСКА — фаворит встречи. «Армейцы», как и положено постоянному претенденту на победу в чемпионате, набирают ход и становятся лучше от матча к матчу. Именно умение прибавить на дистанции и характеризует команду Виктора Гончаренко.
В отличной форме находится и главный нападающий армейцев Федор Чалов. Даже если сочинцы закроются, ЦСКА умеет терпеть и ждать своего шансы. Так, например, было в недавнем матче с “Рубином”, когда «армейцы» дождались ошибки соперника, а Чалов забил единственный гол.
Сочинцы же находятся в крайне сложном положении. Дебютный сезон в элите складывается точно не совсем так, как хотелось бы футболистам и болельщикам сочинского клуба. “Сочи”пока — единственная команда чемпионата, ни разу не поразившая ворота соперников за четыре стартовых тура. Однако к команде присоединился Кристиан Нобоа, взятый из “Зенита”. Эквадорский полузащитник вполне способен решить проблемы “Сочи” в атаке и добавить команде креатива.
Думаю, «армейцы» в хорошей форме и на своем поле обязаны брать три очка. Текущий розыгрыш чемпионата России радует забитыми голами, поэтому можно немного подстраховаться. Выбираю ставку «победа ЦСКА + тотал меньше 3,5».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
- 11 августа 2019
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 10 августа 2019
-
19:00
-
18:05
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
11:00
-
10:40
-
10:00
-
09:30