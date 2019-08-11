«Ман Юнайтед» — «Челси»: прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата Англии

Футбольный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 1-м туре АПЛ сезона-2019/20.
Ставка: «Манчестер Юнайтед» победит и обе забьют за 3.85.
«Центральная афиша 1-го тура английской Премьер-Лиги. Обе команды подходят к противостоянию в обновленном составе. В большей степени это касается, конечно, «Челси». «Аристократов» возглавил Фрэнк Лэмпард, у которого абсолютно другое видение футбола, нежели у бывшего наставника, Маурицио Сарри. В «Челси» глобальная перестройка. На это уйдет огромное количество времени.
У «Манчестера» в этом плане преимущество. Сульшер уже в ходе прошлого сезона познакомился со всеми футболистами. Были выполнены некоторые настройки. «МЮ» приобрел двоих классных защитников — Магуайра и Ван-Биссаку. Теперь исправлен тот департамент, который больше всего в этом нуждался. Продажа Лукаку также давно назревала. Сейчас у «красных дьяволов» будет совсем другое лицо атаки.
Думаю, в этой встрече победит «Манчестер», и игра получится результативной. «Челси» может воспользоваться несогласованностью обновленной защиты «красных дьяволов». «МЮ» же великолепно себя показал во время предсезонной подготовки, причем все соперники команды Сульшера были топ-класса. В этой встрече остановился бы на варианте «П1 и обе забьют».
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