«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Жорди Гратакоса на матч 1-го тура АПЛ

Испанский футбольный менеджер, обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 1-м туре АПЛ сезона-2019/20.
Ставки: «Манчестер Юнайтед» победит за 2.15, «Челси» не забьет за 2.85.
«Поставил бы на победу «Манчестер Юнайтед» в этом матче. Команда смотрелась неважно в конце прошлого сезона, и некоторые проблемы с составом не решены: к примеру, непонятна ситуация с Погба. И все же у Сульшера было целое лето отладить то, что не получалось в прошлом сезоне.
«Юнайтед» просто обязан сделать шаг вперед. Особенно это касается молодых игроков Рэшфорда и Лингарда, которые должны получать больше игрового времени после ухода Лукаку. Домашний матч с «Челси» — отличный шанс заявить о своих амбицияз сразу же.
«Челси» же нужно больше времени, чтобы адаптироваться под другие тренерские идеи Лэмпарда. Философия Сарри слишком отличается от всех, и время на перестройку просто необходимо. Думаю, «Юнайтед» не только победит, но и не пропустит в этой игре».
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