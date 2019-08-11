ЦСКА – «Сочи»: прогноз Евгения Ловчева на матч 5-го тура РПЛ в Москве

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев сделал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: ЦСКА победит с форой "-1" за 1.60.



«Здесь, безусловно, фаворит ЦСКА. Команда Гончаренко в хорошей форме, набрала игровые кондиции. Хорошо сыграна. Футболисты понимают друг друга. Плюс ко всему «армейцы» играют на своем поле.



Сочинская команда собралась за несколько дней до старта чемпионата. Пока футболисты только привыкают друг к другу. О хорошей сыгранности не может идти и речи. Вот, кстати, недавно «Сочи» еще укрепил Заболотный. Сейчас «Сочи» — это второй состав «Зенита» по сути. Даже не второй, а, скорее, дублеры. Поскольку, когда они выходили за «Зенит», никакого впечатления не производили. Было видно, что до уровня петербургской команды они, конечно, не дотягивают. Поэтому в этой встрече отдаю предпочтение ЦСКА».



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