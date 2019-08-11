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«МЮ» — «Челси»: прогноз Игоря Гамулы на матч 1-го тура английской Премьер-лиги

«МЮ» — «Челси»: прогноз Игоря Гамулы на матч 1-го тура английской Премьер-лиги
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Известный тренер Игорь Гамула сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 1-м туре АПЛ сезона-2019/20.

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Думаю, лондонцы не смогут удачно стартовать в ближайших турах, ведь подобные большие перестановки никогда не проходят бесследно. Команду покинул лидер последних семи лет Эден Азар. Теперь бельгийский полузащитник будет играть за мадридский “Реал”.

К тому же сменился и главный тренер. Вместо итальянца Маурицио Сарри назначен Фрэнк Лэмпард, уже давно ставший легендой клуба в качестве футболиста. Теперь ему нужно будет доказывать это и в роли тренера.

“Манчестер Юнайтед” ждет очень много интриг в этом сезоне. Останется ли в команде лидер Поль Погба и в каком он будет состоянии? Кто заменит ушедшего в миланский “Интер” Ромелу Лукаку? Справится ли с давлением Оле-Гуннар Сульшер? Кстати, норвежский специалист все-таки получил право работать с манкунианцами в первый полноценный сезон. Посмотрим, что из этого получится. Абсолютно точно будет интересно!

Обеим командам нужно доказывать с первого же тура, что они готовы бороться за самые высокие места. Поэтому оба коллектива пойдут в атаку и будут искать счастья у ворот соперника. Мне кажется, голы обязательно будут с обеих сторон. Исходя из этого ставлю на обе забьют».

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