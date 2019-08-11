«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч чемпионата России

Комментатор Нобель Арустамян сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа «Ахмата» за 2.40.



«Думаю, игра в Грозном будет интересной. Футболисты «Ахмата», по традиции, особым образом настраиваются на игру со «Спартаком», а тут к тому же и Глушаков, уверен, выйдет на поле, и ему будет принципиально проявить себя в матче с бывшим клубом.



То, что «Спартак» обновляется — уходят одни футболисты, приходят новички, — может сыграть «Ахмату» на руку. Уверен, матч будет довольно напряжённым. Поставил бы на чистую победу грозненцев с хорошим коэффициентом — 2.40".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».