«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Александра Шмурнова на матч Российской Премьер-Лиги

Комментатор Александр Шмурнов сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: победа «Ахмата» с форой (0) за 1.70.
«Опять “Спартак”, опять мучения болельщиков “красно-белых”. В пятом туре РПЛ “Ахмат” принимает спартаковцев. Ехать на матч с “Ахматом” в Грозный — это всегда сложно и для фанатов, и для команды. Контракт с Гусом Тилем кажется мне очень перспективным, полузащитник такого креативного плана, конечно, “Спартаку” необходим. Он, кстати, может и нападающего сыграть теоретически, но все-таки не стоит ждать от него каких-то прорывов сразу. И вообще от этих “красно-белых”, которые поменяли за неделю свою “шкуру”, ждать надо сезонами, а не неделями и днями.
И болельщики должны набраться терпения. Можно дальше призывать к отставке тренера, потому что у Кононова действительно ничего не получается, но это другая история. Вопрос большого терпения. Хватит ли его “Спартаку”? Вот “Ахмату”, например, проиграют. Эта команда всегда бежит, посмотрите последние матчи — и “Краснодару” там несладко, и “Оренбург” проиграл в Грозном.
“Спартак”, скорее всего, тоже пропустит. Лучшее, что может случиться с москвичами Команда заиграет неплохо в нескольких эпизодах, как было в Ростове и максимум зацепится за результативную ничью. Вот собственно и сут моего прогноза, ничего больше предложить не могу. Мой прогноз — победа “Ахмата” с форой (0) с коэффициентом 1.70.".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Спартак».
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