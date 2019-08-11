«ПСЖ» — «Ним»: прогноз Эльвина Керимова на матч чемпионата Франции

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 1-го тура Лиги 1 сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Ним».



Ставка: победа «ПСЖ» в обоих таймах за 1.89.



«Парижане, по традиции, начали сезон с победы в Суперкубке Франции. По-моему, уже шестой сезон подряд. В прошлые выходные обыграли «Ренн», причем в непростом матче. Проигрывали, но победили со счетом 2:1. Забили Мбаппе и Ди Мария со штрафного. У Парижа было огромное игровое преимущество. Они наносили много ударов. Много били из-за пределов штрафной площади, и не всегда удачно.



Было видно, что «ПСЖ» постепенно вкатывался в матч. То, что Париж победит, можно было предсказать и до игры. Встреча с «Нимом» должна получиться более простой. Все же «Ним» — середняк по меркам прошлого сезона, когда команда заняла 9-е место. В прошлом сезоне «ПСЖ» дважды обыграл «Ним»: на выезде — 4:2 и дома — 3:0.



В домашнем матче Париж победил в обоих таймах. К чему веду? Хочу предложить такую ставку. Мне кажется, в первом домашнем матче чемпионата «ПСЖ» постарается устрашить соперника и конкурентов. Перед своими болельщиками команда Томаса Тухеля понесется вперед. Постарается сделать так, чтобы не пропустить первой, как это было в матче за Суперкубок. Мне кажется, Париж забьет и в первом тайме, и во втором. Голов будет много, как это часто бывает в матчах чемпионата Франции с его участием.



Ставка на победу «ПСЖ» в обоих таймах с коэффициентом 1,89, мне кажется, может сыграть. Предлагаю сделать ставку именно по этому сценарию».



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