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«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: прогноз Алексея Андронова на матч 1-го тура АПЛ
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Футбольный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» в 1-м туре английской Премьер-лиги сезона-2019/20.

Ставка: «Челси» не проиграет за 1.75.

«Матч, который огромное внимание привлекает. Все мы следили за переменами в «Челси» в межсезонье. Прямо скажем, выглядело это все не слишком убедительно. Но и «Манчестер Юнайтед», на мой взгляд, не очень-то прибавил по сравнению с прошлым сезоном, особенно в связи с трансфером Лукаку. Теперь совсем непонятно, как будет играть команда.

Думаю, букмекеры несколько переоценивают возможности «Ман Юнайтед» в первом матче. Учитывая, что на вариант «Челси» не проиграет» дают 1,75, думаю, это хорошая ставка. Вполне может матч закончиться со счетом 0:0 или около этого».

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