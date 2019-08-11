«Ман Юнайтед» — «Челси»: прогноз Ильи Казакова на матч чемпионата Англии

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» — «Челси».



Ставки: обе забьют за 1.75, точный счет 1:1 за 5.75.



«Манчестер Юнайтед» — «Челси», пожалуй, самый загадочный и сложный для прогноза матч в эти выходные дни. Попробую предположить, что нас ждет низовая игра, что оба клуба забьют и, соответственно, будет ничья со счетом 1:1.



«Челси» пока непонятен. Без Азара эта команда непонятна вдвойне. «Манчестер Юнайтед» — команда, оценить возможности которой в текущий момент не представляется возможным, если говорить об официальных матчах. Но «МЮ» точно не фаворит этого сезона, «Челси», вероятно, — то же самое, поэтому прогноз на ничью».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой игры.