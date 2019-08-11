«Ахмат» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ в Грозном

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ахмат» — «Спартак».
Ставка: победа «Ахмата» с форой «0» за 1.68.
«Спартак» ещё в четверг сражался в Швейцарии в матче Лиги Европы, а уже совсем скоро красно-белым предстоит тяжёлый поединок на выезде в рамках национального первенства. Трансферная кампания московского гранда проходит увлекательно и интересно, но в тяжёлой ситуации находится главный тренер. Олегу Кононову приходится вписывать новичков прямо по ходу сезона, что вызывает дополнительные трудности.
«Ахмат» тренируется в привычном недельном цикле и готовится к принципиальному сопернику. Три последних домашних встречи против «Спартака» грозненцы завершили неудачно и теперь хозяева постараются взять реванш за прошлые поражения. Рашид Рахимов в очередной раз качественно подготовил команду к сезону, но самобытному коллективу не хватает стабильности, слишком уж резкими получаются перепады в игре.
Матч красно-белых с «Туном» оставил немало вопросов. С одной стороны, «Спартак» грамотно наказывал соперника за небрежность на своей половине поля, но даже на уровне скромного швейцарского клуба игра коллектива Олега Кононова вызывала тревогу. Многим футболистам необходимо прибавлять, как в личной опеке, так и при командных перемещениях.
У «Ахмата» есть преимущество своего поля, а также несколько лишних дней на восстановление, поэтому склонность экспертов в сторону хозяев представляется логичной. Четвёртая подряд гостевая победа на грозненцами станет перебором для красно-белых. История личных встреч, разумеется, в пользу москвичей, но кого одолел именно нынешний «Спартак»?
Все мы помним, как и за счёт чего красно-белые взяли верх дома над «Сочи», а викторию на выезде против «Туна» не стоит считать серьёзным показателем. Фора «0» на «Ахмат» идёт за скромный коэффициент 1.68, однако в данном случае риск минимален. Красно-белым предстоит второй достаточно далёкий выезд за четыре дня, выдержать нагрузку будет нелегко. Некоторые новички ещё не набрали оптимальные кондиции, а тот же Шюррле пока не готов приносить пользу 90 минут».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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