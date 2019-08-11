«Локомотив» — «Урал»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Урал» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.
Ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 мяча за 1.75.
«Урал» традиционно неплохо начал. Две победы команда Дмитрия Парфенова одержала. Команды недавно встречались в финале Кубка России. Был тягучий матч. Всё решил гол Дмитрия Баринова после стандарта. У «Локомотива» было ещё несколько хороших контратак.
«Локомотив» с возвращением Антона Миранчука в атаке выглядит совершенно по-другому — гораздо быстрее, интереснее, резче. Могли забивать при счете 1:0 в Самаре еще в первом тайме. Но уверенно играл Рыжиков.
У «Урала» проблемы в обороне, команда регулярно пропускает. Только с «Ахматом» на ноль сыграли, да и там должны были пропустить. У «Локомотива» будет шанс дома минимум два забить. С «Рубином» не повезло — забили только один, но не реализовали пенальти. Два забили «Тамбову». Думаю, и «Уралу» могут забить минимум два. Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1,5 мяча» за 1,75".
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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