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ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ в Москве

ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ в Москве
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.85.

«Армейцы» благодаря трем победам подряд, пусть и минимальным, идут на втором месте, вслед за «Зенитом». «Сочи» прозябает в конце турнирной таблицы, еще ни одного мяча не забила команда. Но наконец-то «Сочи» набрал первое очко, сыграв дома 0:0 с «Уфой».

Обычно такого соперника дома ЦСКА не отпускает. В таких играх «армейцы» сразу пытаются показать, кто есть кто. Если посмотреть предыдущие матчи, домашние встречи, игру в гостях с «Рубином», первые таймы ЦСКА проводит лучше. И с «Локомотивом» лучше играли в первом тайме, и с «Оренбургом», и сейчас с «Рубином», Первый тайм не проиграли даже в Самаре. Я бы делал акцент именно на первом тайме. Можно было бы продлить серию и сыграть, что «Сочи» снова не забьет, а ЦСКА выиграет (коэффициент хороший дают), но я думаю, что Гончаренко сделает ставку на первый тайм. Когда ЦСКА ведет в счете, ему легче дальше строить игру.

Мой прогноз — «победа ЦСКА в первом тайме» за 1,85. Можно даже взять гол в первом тайме за 1,6. Также я бы рассмотрел вариант П1/П1, тут уже коэффициент 1,9".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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