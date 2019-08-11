ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч 5-го тура РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.



Ставка: победа ЦСКА в первом тайме за 1.85.



«Армейцы» благодаря трем победам подряд, пусть и минимальным, идут на втором месте, вслед за «Зенитом». «Сочи» прозябает в конце турнирной таблицы, еще ни одного мяча не забила команда. Но наконец-то «Сочи» набрал первое очко, сыграв дома 0:0 с «Уфой».



Обычно такого соперника дома ЦСКА не отпускает. В таких играх «армейцы» сразу пытаются показать, кто есть кто. Если посмотреть предыдущие матчи, домашние встречи, игру в гостях с «Рубином», первые таймы ЦСКА проводит лучше. И с «Локомотивом» лучше играли в первом тайме, и с «Оренбургом», и сейчас с «Рубином», Первый тайм не проиграли даже в Самаре. Я бы делал акцент именно на первом тайме. Можно было бы продлить серию и сыграть, что «Сочи» снова не забьет, а ЦСКА выиграет (коэффициент хороший дают), но я думаю, что Гончаренко сделает ставку на первый тайм. Когда ЦСКА ведет в счете, ему легче дальше строить игру.



Мой прогноз — «победа ЦСКА в первом тайме» за 1,85. Можно даже взять гол в первом тайме за 1,6. Также я бы рассмотрел вариант П1/П1, тут уже коэффициент 1,9".



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.