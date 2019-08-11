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«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги

«Ахмат» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на матч Российской Премьер-Лиги
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Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч «Ахмат» — «Спартак» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.02.

«После не самого простого выезда в Швейцарию московский «Спартак» сыграет в гостях против «Ахмата». Два тяжелых выезда подряд для «Спартака», который только строится, это испытание.

«Ахмат» дома всегда играет агрессивно. Сумасшедший настрой будет. Тут еще дополнительная подоплека — Денис Глушаков. Возможно, он выйдет в стартовом составе. Жду жесткой игры. Если бы была возможность на «Винлайне» поставить на верх по карточкам, я бы, возможно, сыграл больше 4,5, это реально. Но пока не предлагают.

Но, думаю, «Спартак» первый тайм сыграет огранизованно, структурно, а на второй может не хватить силенок, пусть и начало сезона. Длинные перелеты и переезды могут вмешаться. Если «Ахмат» заставит «Спартак» много бороться, то во втором тайме могут возникнуть проблемы у красно-белых. Но их может и не быть. Сложный матч для прогноза. Про карточки я уже сказал. «Ахмат» играет всегда цепко, на грани, а порой за гранью. Плюс не забываем про Глушакова.

Если же смотреть на матч в плане голов, я бы, наверное, предположил, что второй тайм будет результативнее первого. В первом тайме может держать структуру «Спартак», во втором могут пойти ошибки. Возьму «второй тайм больше первого» за коэффициент выше «двойки»".

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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