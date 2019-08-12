«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Дениса Казанского на матч 5-го тура РПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнется 12 августа в 20:00 мск.
Ставка: победа «Ростова» и минимум 3 мяча в матче за 2.75.
«Я думаю, что эти коллективы дадут настоящий концерт в понедельник вечером. Обе команды верховые. Абсолютно все матчи «Ростова» в этом сезоне заканчивались на тотал больше 2,5. У «Крыльев» такие встречи получились в 3 случаях из 4.
У «Ростова» новая философия игры, которая предполагает игру в атаку и очень хороший футбол впереди. Атака желто-синих с Еременко и Шомуродовым выглядит сейчас абсолютно потрясающе. Команда Карпина забила 9 мячей в 4 матчах.
У «Крыльев» же в полном порядке Соболев. Думаю, он извлечет выгоду из пока слабо настроенной обороны «Ростова».
Подводя итоги, я бы в этой встрече остановился на варианте П1 и ТБ (2,5)», — сказал Казанский.
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