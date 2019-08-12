«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Вишневского на игру РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 12 августа, в 20:00 мск.
Ставка: победа «Ростова» и минимум 3 мяча в матче за 2.75.
«Ростов» в этом сезоне преобразился, вместо «низовой» оборонительной команды ростовчане стали демонстрировать зрелищный и креативный футбол. Команда Валерия Карпина в каждом матче забивает не меньше двух мячей и пропускает не менее одного. В трёх последних турах «Ростов» дважды сыграл со счётом 2:2 и однажды выиграл 3:2.
Логично ждать от ростовчан победы при тотале выше среднего и в домашнем матче с «Крыльями Советов», которые в трёх последних турах всегда забивали и при этом неизменно проигрывали. Самарская команда слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. «Ростов» сильнее, играет дома, команда на ходу. Мне тут очень нравится коэффициент на победы ростовчан при тотале больше 2,5 мячей. Более же осторожный вариант ставки – просто на выигрыш хозяев поля», — сказал Вишневский.
- 12 августа 2019
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
- 11 августа 2019
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 10 августа 2019
-
19:00
-
18:05
-
17:15