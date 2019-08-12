«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Александра Вишневского на игру РПЛ

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в рамках 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 12 августа, в 20:00 мск.



Ставка: победа «Ростова» и минимум 3 мяча в матче за 2.75.



«Ростов» в этом сезоне преобразился, вместо «низовой» оборонительной команды ростовчане стали демонстрировать зрелищный и креативный футбол. Команда Валерия Карпина в каждом матче забивает не меньше двух мячей и пропускает не менее одного. В трёх последних турах «Ростов» дважды сыграл со счётом 2:2 и однажды выиграл 3:2.



Логично ждать от ростовчан победы при тотале выше среднего и в домашнем матче с «Крыльями Советов», которые в трёх последних турах всегда забивали и при этом неизменно проигрывали. Самарская команда слишком многое позволяет соперникам у своих ворот. «Ростов» сильнее, играет дома, команда на ходу. Мне тут очень нравится коэффициент на победы ростовчан при тотале больше 2,5 мячей. Более же осторожный вариант ставки – просто на выигрыш хозяев поля», — сказал Вишневский.