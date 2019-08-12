«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ростов» — «Крылья Советов» в 5-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Встреча состоится 12 августа на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.



Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.75.



«Очень интересное противостояние Карпина и Божовича. Вынесенная игра на понедельник. В прошлом сезоне «Крылья» дважды «Ростов» обыгрывали. Мы помним прекрасный гол Соболева, тогда самарцы победили 1:0. Еще командой руководил Андрей Тихонов. Но много воды с той поры утекло. Команды прилично обновились.



На «Ростов» сейчас приятно смотреть. Команда здорово играет в атаку. Думаю, что явка будет хорошей на эту игру, несмотря на то, что встреча в понедельник. Ну и все-таки когда-то должен «Ростов» сыграть низ. Карпин прекрасно понимает, что девять забитых — это хорошо, но семь пропущенных — очень плохо.



Для Самары сейчас каждое очко на вес золота. Очень обидно проиграли «Локомотиву» на последних секундах. Да и вообще у них уже три поражения подряд. Думаю, самарцы будут играть зажато, максимально от обороны, ловя шанс в контригре. «Крылья» много пропускают. Божович должен сделать акцент на этом.



Есть свои интриги у этого матча. Александр Гацкан сыграет против команды, за которую долгое время выступал. Его красиво встретят в Ростове. Да и других интриг хватает.



Настал момент, когда «Ростов» должен сыграть четко в обороне, но и «Крылья» на рожон не полезут. Очень им нужны очки. Чем глубже это болото будет засасывать, тем труднее будет выбираться.



Я бы сыграл низ — «тотал меньше 2,5 мяча». Коэффициент — 1,75», — сказал Генич.

