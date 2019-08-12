Шарапова — Риске: котировки на матч 1-го круга в Цинциннати

В ночь с 12 на 13 августа в матче 1-го круга турнира WTA в Цинциннати россиянка Мария Шарапова сыграет с представительницей США Элисон Риске. Букмекеры назвали фаворита встречи.



Поставить на победу Шараповой можно с коэффициентом 1.80. Это примерно 53% вероятности. Шансы Риске букмекеры оценили коэффициентом 2.00 (47%).



Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 21 гейм, можно за 1.93. С коэффициентом 1.87 можно поставить на то, что теннисисты не доберутся до этой отметки.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный исход поединка — победа Шараповой в двух сетах (коэффициент 2.70).



Победитель матча во втором круге сыграет с первой сеяной турнира, представительницей Австралии Эшли Барти.