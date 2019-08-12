«Энерги» — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Энерги» — «Бавария» в Кубке Германии сезона-2019/20. Встреча состоится сегодня, 12 августа, на «Стадионе Дружбы» в Коттбусе.



Ставка: победа «Баварии» в 1-м тайме минимум в 2 мяча за 1.79.



«Энерги» такое жалкое существование влачит в последнее время, что играть против «Баварии», конечно, нечем. Здесь даже нельзя говорить о задаче более-менее солидного вылета из турнира. Конечно, ничего этого не будет.



Мюнхен находится в неплохой форме, несмотря на те проблемы, которые у команды существуют. Думаю, «Бавария» должна постараться побыстрее решить свою задачу, чтобы не тратить лишних сил.



Для «Энерги», скорее всего, уровень соперника окажется откровением. Выбираю ставку на победу «Баварии» в первом тайме с форой (-1,5) и коэффициентом 1.79», — сказал Андронов.