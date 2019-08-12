«Ростов» — «Крылья Советов»: прогноз «Чемпионата» на матч 5-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев дал прогноз на матч 5-го тура РПЛ сезона-2019/20 «Ростов» — «Крылья Советов».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.23.



«Ростов» и «Крылья Советов» находятся на разных полюсах в турнирной таблице. У жёлто-синих ни одного поражения: половина матчей выиграна, и пара встреч завершилась мирными исходами. Самарцы после великолепной победы над ЦСКА потерпели уже три поражения подряд, из-за чего положение клуба и главного тренера становится всё более шатким.



Стоит признать, что у «Крыльев Советов» и календарь был потяжелее, нежели у ближайшего соперника, да и в каждой из полученных неудач есть целая серия обстоятельств, которая сработала против команды Миодрага Божовича. С «Уфой» самарцев подвёл ненужный автогол, с «Локомотивом» в концовке матча произошёл совсем странный эпизод, а с «Арсеналом» по необъяснимым причинам развалилась оборона.



«Ростов» более стабильный, мастеровитый и солидный клуб, поэтому и результат у команды совершенно иной на старте РПЛ-2019/20. Впрочем, от ставок в пользу хозяев лучше воздержаться. В прошлом сезоне Валерий Карпин дважды уступил «Крыльям Советов». Сначала жёлто-синих огорчил Андрей Тихонов, а во втором круге дело коллеги продолжил Миодраг Божович.



История очных противостояний, безусловно, важна, но в нынешнем розыгрыше РПЛ мы пока наблюдаем совершенно иную тенденцию у обеих команд, нежели прошлые 1:0. За сочный коэффициент 2.23 есть смысл проверить классический тотал больше 2,5.



У «Ростова» за четыре тура следующие результаты: 2:1 с «Оренбургом», 2:2 со «Спартаком», 3:2 с «Арсеналом», 2:2 с «Уралом». Коллектив Валерия Карпина выдаёт один верх за другим, и на указанном отрезке именно жёлто-синие являются самой результативной командой лиги.



«Крылья Советов» одолели со счётом 2:0 ЦСКА, но затем пошли 2:3 с «Арсеналом», 1:2 с «Уфой» и 1:2 с «Локомотивом». У самарцев чудовищные проблемы в обороне. В трёх последних матчах также преодолевался тотал больше 2,5, с точки зрения статистики выбор на верх выглядит оправданным, а выставленный букмекерами коэффициент лишь увеличивает потенциальную прибыль.



Если пройтись по персоналиям, то отдельного упоминания заслуживает Александр Соболев, на чей гол можно поставить за 4.74. Российский нападающий отгрузил пару мячей ЦСКА и ещё по одному «Арсеналу» и «Локомотиву». Более того, в прошлом сезоне на «Ростов-Арене» именно седьмой номер самарцев зажёг свою фамилию на табло, принеся победу «Крыльям Советов».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз: Соболев продолжит феерить «Ростов» и «Крылья Советов» в нынешнем сезоне выдали верх в семи матчах из восьми