Минспорта назвало порядок распределения денег от букмекеров на спорт

Министерство спорта России опубликовало Приказ «Об утверждении порядка распределения средств, полученных организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта». Документ не содержит изменений в сравнении с предыдущей редакцией от 2017 года. Приказ вступит в силу 20 августа.



Согласно документу, 60% от суммы целевых отчислений букмекеров пойдет на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации и проведению детско-юношеских спортивных соревнований по развиваемым видам спорта, в том числе связанных с подготовкой тренеров и спортивных судей.



35% от суммы будут отправлять на содержание и развитие материально-технической базы общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг, необходимой для развития детско-юношеского спорта.



5% пойдут на меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций или профессиональных спортивных лиг, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта.

