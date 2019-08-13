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«Порту» — «Краснодар»: котировки на ответный матч квалификации Лиги чемпионов

«Порту» — «Краснодар»: котировки на ответный матч квалификации Лиги чемпионов
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Сегодня в Португалии «Краснодар» сыграет с «Порту» в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Букмекеры назвали фаворита матча.

Поставить на победу португальцев можно за 1.52, что соответствует вероятности 63%. Сделать ставку на успех российского клуба можно с коэффициентом 6.50 (15%). На ничейный исход предлагается коэффициент 4.25 (22%).

Вероятность прохода «Порту» в следующий раунд турнира по итогам двух матчей аналитики оценили коэффициентом 1.10 (86%). Шансы краснодарцев оценивают коэффициентом 7.00 (14%).

Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.80. За 2.00 можно сделать ставку на то, что команды не смогут забить 3 мяча. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.90. С коэффициентом 1.80 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.

По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет встречи, — победа хозяев поля со счётом 1:0 (коэффициент 7.00).

В первом матче в России победу со счётом 1:0 одержал португальский клуб.

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