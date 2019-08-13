«Олимпиакос» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Башакшехир».



Ставка: обе забьют за 2.02.



«Стамбульский матч завершился победой более опытного «Олимпиакоса», хотя ее могло и не быть, реализуй Вишча пенальти на 92-й минуте. Турки в два раза чаще били по воротам, имели подавляющее преимущество по угловым, но моменты свои упустили. Греки, забив в начале второго тайма усилиями Масураса (подачу на которого выполнил Вальбуэна), отдали сопернику мяч и играли по счету.



В Пирее «Оли» будет действовать с позиции силы. Не только потому, что играет дома. Педру Мартинш — тренер, которому близок атакующий футбол. А с такими исполнителями, которые у него есть в наличии, сам бог велел атаковать: Масурас, Вальбуэна, Герреро и Поденсе пока прекрасно обходятся без своего лидера и капитана Фортуниса, получившего тяжелую травму в межсезонье.



Команда Окана Бурука в гостях будет вынуждена рисковать и, я думаю, забьет. Соперник наверняка будет оставлять свободные зоны на своей половине, а стамбульцы постараются этим воспользоваться. После ухода Абдуллы Авджи «Башакшехир» стал показывать более вертикальный футбол, уменьшив количество поперечных передач и передач назад. Не уверен я, что туркам удастся отыграться после домашнего поражения, но забить они могут, собственно, как и пропустить. Мой прогноз — обе забьют за 2,02», — сказал Керимов.