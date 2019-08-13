«Динамо» (Киев) – «Брюгге»: прогноз Нобеля Арустамяна на встречу Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на ответный матч 3-го тура квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Динамо» (Киев) – «Брюгге».
Ставка: меньше 3 голов в матче за 1.79.
«Мне кажется, что «Динамо» (Киев) – это команда, которая остаётся одной из самых интересных с точки зрения построения – там строится коллектив, который хочет играть в Лиге чемпионов. Но другое дело, что «Брюгге» — довольно крепкий соперник, регулярно выступающий в этом турнире. Другими словами, это равная пара, и первый матч это подтверждает.
Я не думаю, что бельгийцев можно сломить выездным матчем в Киеве, это не большая проблема для «Брюгге» — клуб опытный. Но в любом случае у Киева есть преимущество. Хотя любой гол гостей станет для «Динамо» настоящей катастрофой.
Но мне кажется, что игра завязнет в борьбе, «Брюгге» постарается сыграть качественно в обороне. И думаю, можно здесь сыграть тотал меньше 2,5», — сказал Арустамян.
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