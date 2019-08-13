«Порту» – «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч отбора Лиги чемпионов

Бывший полузащитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Порту» – «Краснодар» в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги чемпионов сезона-2019/20. Игра состоится сегодня, 13 августа, и начнётся в 22:00 мск.



Ставка: победа «Порту» за 1.60.



«Здесь даже не столько о «Порту» стоит говорить, который только начал чемпионат и уступил в первом туре, а о «Краснодаре». Дело в том, что команде Мусаева крайне тяжело даются голы. Вроде бы игра не изменилась у краснодарского коллектива, моменты есть, но забитых мячей минимум.



Думаю, проблемы с атакой «Краснодара» связаны с серьёзным изменениями в составе. Много новичков, которые пока ещё не разыгрались. Вот, например, с прошлого года отсутствует Классон, который является очень важной фигурой в игровых построениях «Краснодара». Травмирован Газинский. Ушли Перейра и Каборе. А всё это люди, определявшие игру команды.



«Краснодар», конечно, пополнили квалифицированные футболисты. Но им нужно время, чтобы адаптироваться в команде и понять, в какой футбол она играет. Безусловно, новички будут прогрессировать. Но пока состязаться с «Порту» «Краснодару» крайне сложно.



«Порту» более классная команда с огромным опытом выступлений в Лиге чемпионов. Думаю, у «Краснодара» минимум шансов в ответной встрече», — сказал Ловчев.