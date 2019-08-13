«Порту» — «Краснодар»: прогноз Алексея Андронова на квалификацию Лиги чемпионов

Популярный комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч «Порту» — «Краснодар» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.
Ставка: «Краснодар» забьёт за 1.70.
«Тот случай, когда очевидная и понятная задача стоит перед «Краснодаром». После поражения в домашней игре нужно постараться что-то исправить в выездном матче. Для этого нужно идти вперёд. Я не очень себе представляю «Краснодар», играющий от обороны в этой встрече. Думаю, что только от него, его смелости будет зависеть исход двухраундового противостояния. Но в том, что команда будет играть в атаку, я не сомневаюсь.
Лучше абстрагироваться от возможного результата. И из всех ставок, которые предложены, выбрал «Краснодар» забьёт» за 1.7. А как уж дальше там сложится, покажет только время», — сказал Андронов.
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