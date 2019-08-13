«Селтик» — ЧФР: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на второй матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Селтик» — ЧФР.
Ставка: победа «Селтика» за 1.50.
«В еврокубках «Селтик» традиционно имеет огромнейший дисбаланс между результатами домашних и выездных матчей. На родном «Селтик-Парке» при неистовой поддержке зрителей шотландцы выступают очень успешно, а в выездных матчах — весьма посредственно.
При этом неделю назад «Селтик» сыграл в Румынии 1:1, а все основные статистические показатели у команд были почти идентичными. То есть игра была действительно равной. А если «Селтик» не уступил в гостях, то дома с таким соперником он наверняка расправится уверенно. Ставлю на чистую победу чемпиона Шотландии», — сказал Вишневский.
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