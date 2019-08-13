«Порту» — «Краснодар»: прогноз Александра Аксёнова на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов дал прогноз на второй матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Порту» — «Краснодар».



Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.85.



«Краснодару», конечно, в Португалии будет непросто. Во-первых, 0:1 перед ответной встречей с таким соперником — это, безусловно, серьёзная проблема. Во-вторых, пока краснодарцы абсолютно на себя не похожи, и в первую очередь это сказывается на количестве голов.



В прошлом сезоне команда Мурада Мусаева, обладавшая сыгранным составом, была чуть ли не самой результативной. Эти ребята в буквальном смысле творили на футбольном поле. Сейчас же очевидны проблемы роста нового коллектива: многие новички способны ярко себя проявлять индивидуально, но нет стабильности в единстве. Отсюда и трудности в создании моментов.



Прошедшая игра в чемпионате с казанским «Рубином» — минимальная победа — вновь заставляет говорить именно об этом. И, кстати, в каждом из трёх последних матчей «Краснодар» ни разу не забил более одного гола за игру. И трудно поверить, что с «Порту» получится сыграть иначе. Тем более стадион «Драгау» — это особая атмосфера, с которой краснодарцы ещё не сталкивались. В общем, будет трудно.



И это даже несмотря на то, что «Порту» пока далёк от привычной мощи. В команде также много новичков, они умудрились проиграть в 1-м туре чемпионата Португалии «Жил Висенте» со счётом 1:2. Кстати, такой счёт устроит российскую команду. И всё же думаю, на своей арене португальцы окажутся сильнее и, возможно, победят в два и более мячей. С «Жил Висенте» сыграли в старте не все основные, что, быть может, говорит об основательной подготовке к лиге», — сказал Аксёнов.