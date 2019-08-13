«Порту» — «Краснодар»: прогноз Егора Титова на игру квалификации Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Порту» — «Краснодар» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20. Ответная встреча состоится сегодня, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту.



Ставка: победа «Порту» с форой (-1) за 1.95.



«Не хватает позитива перед ответной игрой, к сожалению. Первый матч «Краснодар» проиграл. Ничья 0:0 всё-таки была бы куда более интересным результатом. Один из главных проводников краснодарского футбола Ари ещё играть не будет. Очень много изменений у «Краснодара» по сравнению с прошлым сезоном. Тройка полузащитников новая, пока Газинский не может играть. В атаке нет того же Классона, сейчас Ари будет отсутствовать. Много проблем.



Матч выездной для «Краснодара». И по первой встрече было видно, что «Порту» класснее, пусть у него и много изменений произошло летом. Владеть мячом наверняка будут больше хозяева — где-то 60 на 40. Будет полный стадион, атмосфера соответствующая. Нам всем хочется, чтобы «Краснодар» вышел в групповой этап. Но и у «Порту» такая задача, он понимает, что нельзя сейчас оступаться. Большие деньги на кону. Думаю, этим объясняется и поражение «Порту» от «Жил Висенте» в стартовом матче чемпионата Португалии. Сейчас Лига чемпионов важнее, а в чемпионате можно будет наверстать. Ну и, наверное, сказался перелёт из России. «Порту» не очень привычен к таким поездкам.



Честно говоря, думаю, шансов немного у «Краснодара». Всё говорит за «Порту». И я поставлю на его победу с форой (-1)», — сказал Титов.