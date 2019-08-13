«Порту» – «Краснодар»: прогноз Жорди Гратакоса на встречу Лиги чемпионов

Испанский футбольный менеджер, эксперт «Матч ТВ», обладатель профессиональной тренерской лицензии УЕФА Жорди Гратакос Гайола дал прогноз на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Порту» – «Краснодар».
Ставка: «Краснодар» не забьёт за 2.15.
«Думаю, всем ясно, что после победы в России «Порту» – явный фаворит этой пары. «Краснодару» будет невероятно сложно не только выйти в следующий раунд, но и просто не проиграть в ответной встрече.
В первом матче очень понравилась пара центральных защитников «Порту». Пепе и Маркано – два топ-игрока, которые играли в центре обороны ведущих клубов. В Краснодаре они действовали безошибочно.
Как показал матч чемпионата Португалии с «Жил Висенте», «Порту» вовсе не безгрешен. Поражение в первом туре — 1:2 — большая сенсация. Но, на мой взгляд, этот результат только подстегнет «Порту», заставит хозяев сыграть максимально сконцентрировано, безошибочно – так, как эта компактная и опытная команда умеет. В такой ситуации у «Краснодара» будет очень мало шансов. Главное – не пропустить гол в первые 20-25 минут. Тогда будет шанс затянуть сопротивление, сделать игру вязкой, и в такой ситуации возможно все.
Тем не менее наиболее вероятно, что «Порту» снова победит и сыграет максимально внимательно в обороне. Ставлю на победу хозяев и на точный счет – 1:0».
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