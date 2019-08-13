«Порту» — «Краснодар»: прогноз Эльвина Керимова на игру Лиги чемпионов

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на второй матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Порту» — «Краснодар».



Ставка: обе забьют за 1.98.



«Краснодару» во что бы то ни стало нужно забивать на «Драгау». Задача не из простых, но линия атаки «быков» в состоянии её решить. Во-первых, потому что ситуация вынуждает идти в атаку, во-вторых, игра в Португалии будет совсем другой по сценарию («Порту» не будет удерживать преимущество дома, поэтому футбол должен получиться открытым), и в-третьих, в защите команда Сержиу Консейсау допускает ошибки (матч 1-го тура чемпионата с «Жил Висенте», завершившийся поражением «драконов» со счётом 1:2, это показал).



С другой стороны, надо быть объективным, «Краснодару» будет необычайно сложно отыграть на ноль. Признаюсь, я не представляю себе, как «Порту», мотивированный после неудачи в чемпионате, не забивает в важнейшей домашней игре квалификации ЛЧ. К тому же оборона «быков» под давлением может ошибиться. Мой прогноз — «обе забьют» за 1.98», — сказал Керимов.