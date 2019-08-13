«Порту» — «Краснодар»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Порту» — «Краснодар».
Ставка: во 2-м тайме забьют больше, чем в 1-м за 2.10.
«Порту» в эти выходные провалил стартовый тур португальского чемпионата, сенсационно проиграв совсем слабенькой команде «Жил Висенте». В этом нет ничего хорошего для «Краснодара». Теперь «Порту» будет злее и точно не допустит еще одной недооценки соперника, не будет витать в облаках после победы 1:0 в Краснодаре.
Счет первого матча ставит краснодарский клуб перед необходимостью показать более атакующий и рискованный футбол. Терять уже нечего, нужно забивать в гостях. Думаю, ответная игра будет куда более богатой на голевые моменты у ворот обеих команд, чем было неделю назад в Краснодаре. И особенно велика вероятность голов во втором тайме. Скорее всего, после перерыва «Краснодару» придется раскрываться, играть ва-банк. У «Порту» будут возможности забивать в контратаках.
«Краснодару» не повезло еще и в том, что команда играла в меньшинстве с первого тайма в последнем матче против «Рубина», на футболистов выпала дополнительная нагрузка. Но все-таки у «Краснодара» есть хорошая группа атаки, в том числе юные амбициозные форварды, кто-то из них выйдет на замену и, возможно, обострит игру. Поставлю в этом матче на то, что второй тайм окажется результативнее первого», — сказал Вишневский.
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