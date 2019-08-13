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«Селтик» — ЧФР: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Лиги чемпионов

«Селтик» — ЧФР: прогноз Дениса Казанского на игру квалификации Лиги чемпионов
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский дал прогноз на матч «Селтик» — ЧФР в рамках 3-го тура квалификационной кампании Лиги чемпионов сезона-2019/20. Встреча начнётся сегодня, 13 августа, в 21:45 мск.

Ставка: победа «Селтика» за 1.60.

«Очень любопытный момент: «Клуж» страдает по причине финансового фэйр-плей. В заявке румынской команды может быть только 22 человека, и она не может менять травмированных в этой заявке. Это весьма серьёзно, поскольку у «Клужа» травмирован Майкл Перейра и Хуан Кулио. Это одни из главных действующих лиц в составе румынского коллектива.

Главный тренер ЧФР уже во всех шотландских СМИ полощет и УЕФА, и «Селтик», который, по его словам, находится в неравном положении с его командой. Этого специалиста, я думаю, вы все прекрасно помните по работе в России. Петреску чуть смягчает вылет своей команды, поскольку бороться с «Селтиком» в такой ситуации его коллективу практически невозможно.

«Селтик» очень хорош на своём поле. Шотландская команда выдержала румынское напряжение в первом матче. Думаю, в ответной игре хозяева поля добьются победы», — сказал Казанский.

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