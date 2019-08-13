«Аякс» – ПАОК: прогноз Валерия Непомнящего на отборочный матч Лиги чемпионов

Известный тренер Валерий Непомнящий сделал прогноз на матч «Аякс» — ПАОК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона-2019/20.



Ставка: «Аякс» выиграет с разницей минимум в два мяча за 2.00.



«Я думаю, что «Аякс» сейчас ослаблен, но он должен выиграть. Причём выиграть с разницей в два мяча. «Аякс» верен себе и при любом раскладе играет в атаку. Тем более что он играет дома, нужна победа. Да, «Аякс» не так хорош в обороне, но я не уверен, что ПАОК сможет забить.



На данный момент, после продажи основных лидеров, я не вижу равноценной замены. Поэтому не думаю, что «Аякс» может рассчитывать на полуфинал в Лиге чемпионов. Игра у команды есть, но вот явных лидеров я не вижу. У ПАОК в прошлой игре отсутствовал Вернблум; есть вероятность, что в этой игре он появится. Но я не уверен, что он сможет усилить игру команды. Его нынешнее состояние мне неизвестно, но играя ещё в России, он уже не блистал», — сказал Непомнящий.