Эксперты назвали ставки россиян на матч «Порту» — «Краснодар» в Лиге чемпионов

Ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» начнётся сегодня, 13 августа, в 22:00 мск. В БК «Фонбет» рассказали, как российские игроки ставят на поединок.



88% денег, поставленных на исход матча, приходится на победу хозяев, 11% — на «Краснодар», и 1% — на ничью.



На то, что команды забьют как минимум 3 гола, поставлено 88% объёма рынка при коэффициенте 1.80. 12% приходится на то, что в матче будет меньше 3 голов (коэффициент 2.00).



Больше всего игроки БК «Фонбет» ставят на победу «Порту». На этот исход поставлен 41% от общего объёма ставок на матч. Также популярны ставки на то, что по сумме двух встреч дальше пройдёт португальский клуб (25%), на то, что «Порту» забьёт 2 мяча или больше (19%), на то, что хозяева не проиграют (11%) и на то, что португальцы победят с форой (-1) (4%).



На момент публикации самая крупная ставка на матч, принятая БК «Фонбет», составила 400 тыс. рублей. Клиент букмекера поставил эти деньги на то, что «Порту» забьёт 2 мяча (в таком случае будет возврат ставки) или больше, с коэффициентом 2.25. Средняя сумма ставки на матч — 420 рублей.



В первой встрече «Порту» победил со счётом 1:0. Единственный мяч португальцы забили на 88-й минуте матча.