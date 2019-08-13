«Фонбет» разыгрывает фрибеты и артефакты Dota 2 в акции к The International 2019
С 1 по 25 августа БК «Фонбет» проводит акцию для всех любителей киберспорта и в частности поклонников Dota 2. В розыгрыше более 1 000 000 рублей фрибетами и крутейшие артефакты Dota 2, среди которых: Dragonclaw Hook, Mace of Aeons, Malefic Drake Hood of the Crimson Witness.
Переходи на сайт акции, крути рулетку и получи гарантированный приз – фрибет 500 рублей, который окажется на твоём игровом счёте «Фонбет» сразу после завершения регистрации.
Чтобы участвовать в основном розыгрыше призов, соверши ставку от 500 рублей на киберспортивное событие с коэффициентом не ниже 2.00. Ставку необходимо сделать не позднее 25 августа.
Напоминаем, что на сайте fonbet.ru представлена широкая линия на TI9.
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