«Ливерпуль» — «Челси»: котировки на встречу Суперкубка УЕФА

Сегодня в Стамбуле «Ливерпуль» и «Челси» разыграют Суперкубок УЕФА. Букмекеры назвали фаворита матча.



Поставить на победу мерсисайдцев можно за 1.70, что соответствует вероятности 57%. Сделать ставку на успех лондонского клуба можно с коэффициентом 5.30 (18%). На ничейный исход предлагается коэффициент 3.90 (25%).



Вероятность победы «Ливерпуля» с учетом овертайма и серии пенальти аналитики оценили коэффициентом 1.35, что соответствует вероятности 70%. Поставить на итоговый успех «Челси» можно за 3.20 (30%).



Поставить на то, что в матче будет как минимум 3 гола, можно с коэффициентом 1.65. За 2.25 можно сделать ставку на то, что команды не смогут забить 3 мяча. Вероятность того, что забить смогут обе команды, букмекеры оценили коэффициентом 1.65. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что хотя бы одна команда не забьет.



По оценке аналитиков, наиболее вероятный счет основного времени встречи, — ничья 1:1 (коэффициент 7.00).



Встреча в Стамбуле начнётся в 22:00 мск.